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Боррель обговорив із міністром оборони Південної Кореї потреби України у боєприпасах

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель та міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Суп (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Валерія Поліщук

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель провів зустріч із міністром оборони Південної Кореї Лі Чон Супом. Вони обговорили потреби України в боєприпасах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бореля у Twitter.

Зустріч відбулася на полях безпекового саміту в Сінгапурі.

"Розділили тривогу з приводу триваючих провокацій КНДР і обговорили потреби України в боєприпасах. Ми разом працюємо над створенням нового партнерства в галузі безпеки та оборони в розвиток нашого успішного саміту", - повідомив Боррель.

Боєприпаси для України

На початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Після чого прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країни ЄС розпочнуть відправку Україні боєприпасів уже зараз.

Крім цього, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував нездатність Євросоюзу швидко реалізувати рішення про закупівлю боєприпасів для України. Він зазначав, що таке зволікання вимірюється людським життям.

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Южная КореяВійна Росії проти УкраїниЖозеп БоррельЕвросоюз