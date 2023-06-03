Боррель обговорив із міністром оборони Південної Кореї потреби України у боєприпасах

Зустріч відбулася на полях безпекового саміту в Сінгапурі.

"Розділили тривогу з приводу триваючих провокацій КНДР і обговорили потреби України в боєприпасах. Ми разом працюємо над створенням нового партнерства в галузі безпеки та оборони в розвиток нашого успішного саміту", - повідомив Боррель.

Боєприпаси для України

На початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Після чого прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що країни ЄС розпочнуть відправку Україні боєприпасів уже зараз.

Крім цього, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував нездатність Євросоюзу швидко реалізувати рішення про закупівлю боєприпасів для України. Він зазначав, що таке зволікання вимірюється людським життям.

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