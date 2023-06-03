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Боррель обсудил с министром обороны Южной Кореи потребности Украины в боеприпасах

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министр обороны Южной Кореи Ли Чон Суп (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Валерия Полищук

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель провел встречу с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом. Они обсудили потребности Украины в боеприпасах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Борреля в Twitter.

Встреча состоялась на полях саммита по безопасности в Сингапуре.

"Разделили тревогу по поводу продолжающихся провокаций КНДР и обсудили потребности Украины в боеприпасах. Мы вместе работаем над созданием нового партнерства в области безопасности и обороны в развитие нашего успешного саммита", - сообщил Боррель.

Боеприпасы для Украины

В начале мая Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

После чего премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что страны ЕС начнут отправку Украине боеприпасов уже сейчас.

Помимо этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал неспособность Евросоюза быстро реализовать решение о закупке боеприпасов для Украины. Он отмечал, что такое промедление измеряется человеческой жизнью.

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Южная КореяВойна России против УкраиныЖозеп БоррельЕвросоюз