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Боррель о ночном обстреле: Россия пополнила список военных преступлений

Среда 08 мая 2024 16:00
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Боррель о ночном обстреле: Россия пополнила список военных преступлений Фото: Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Этой ночью, 8 мая, российские террористы прибегли к очередному военному преступлению. Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля.

"Прошлой ночью Россия осуществила очередную массированную атаку на украинскую гражданскую инфраструктуру, пополнив длинный список своих военных преступлений. Украина срочно нуждается в адекватных системах противовоздушной обороны", - заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС добавил, что усиление ПВО станет приоритетом в работе Комитета по вопросам обороны вместе с запуском Фонда помощи Украине.

Массированный обстрел в ночь на 8 мая

В ночь на 8 мая российские террористы прибегли к комбинированному удару против Украины с применением различных ракет и ударных дронов. Всего враг применил 76 средств воздушного нападения:

  • 55 ракет;
  • 21 БпЛА.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 59 воздушных целей.

Как рассказывало "Укрэнерго", террористы попали по энергетической инфраструктуре ряда регионов, в частности Львовской, Винницкой, Полтавской областей. Вследствие этого, сегодня, с 18:00 до 23:00 возможно ограничение энергоснабжения по всей Украине.

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Война в Украине Российская Федерация ПВО Жозеп Боррель
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