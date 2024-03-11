Боррель назвав умову для використання російських активів для закупівлі зброї для України

"Якщо держави-члени погодяться (це має бути одноголосне рішення щодо пропозиції верховного представника), ми могли б використати непередбачений прибуток від російських заморожених активів для закупівлі зброї для України та/або допомоги у зміцненні її оборонної промисловості", - зазначив Боррель.

За його словами, досі розглядалася можливість використання цього прибутку для підтримки відновлення України.

"Однак зараз головним питанням в Україні є не так відновлення, як запобігання подальшим руйнуванням", - заявив голова дипломатії ЄС.

Він додав, що якщо держави-члени погодяться, то було б сенс використовувати ці ресурси для забезпечення додаткової військової підтримки України через Європейський фонд миру.

"У більш довгостроковій перспективі ми могли б також використати ці кошти для підтримки української оборонно-промислової бази", - констатував Боррель.

Використання російських активів

Нагадаємо, наприкінці лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що "настав час розпочати розмову про використання непередбаченого прибутку від заморожених російських активів для спільної закупівлі військової техніки для України".

Нагадаємо, після початку війни Росії проти України країни Заходу заморозили російські активи приблизно 300 млрд євро. Левова частка активів - по суті цінних паперів, які інвестував російський центробанк - заморожена в депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі, який отримав від цих активів 3,25 млрд євро прибутку.