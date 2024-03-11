Боррель назвал условие для использования российских активов для закупки оружия для Украины

"Если государства-члены согласятся (это должно быть единогласное решение по предложению верховного представителя), мы могли бы использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов для закупки оружия для Украины и/или помощи в укреплении ее оборонной промышленности", - отметил Боррель.

По его словам, до сих пор рассматривалась возможность использования этой прибыли для поддержки восстановления Украины.

"Однако сейчас главным вопросом в Украине является не столько восстановление, сколько предотвращение дальнейших разрушений", - заявил глава дипломатии ЕС.

Он добавил, что если государства-члены согласятся, имело бы смысл использовать эти ресурсы для обеспечения дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира.

"В более долгосрочной перспективе мы могли бы также использовать эти средства для поддержки украинской оборонно-промышленной базы", - констатировал Боррель.

Использование российских активов

Напомним, в конце февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "настало время начать разговор об использовании непредвиденной прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины".

Напомним, после начала войны России против Украины страны Запада заморозили российские активы примерно в 300 млрд евро. Львиная доля активов - по сути, ценных бумаг, которые инвестировал российский центробанк - заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе, получившем от этих активов 3,25 млрд евро прибыли.