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Боррель назвав росіян "великим народом". Данілов різко відповів

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Київ, П'ятниця 24 лютого 2023 16:11
Боррель назвав росіян "великим народом". Данілов різко відповів Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Позиція глави європейської дипломатії Жозепа Борреля щодо росіян - це знак для агресора продовжувати війну проти України та стимул для злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова в Twitter.

"На жаль, позиція шанованого європолітика, що "Росія - великий народ" - це запрошення продовжувати вбивства. Путін - уособлення цього народу, поки повстання не доведе зворотного, росіяни несуть відповідальність за війну. Такі сигнали - прояв слабкості, стимул для злочинів", - зазначив Данілов.

Що сказав Боррель

Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що поразка Росії у війні проти України не призведе до її зникнення.

Крім того, європейський дипломат назвав Росію "великим народом", які також страждають від війни.

"Росія не зникне. Росія - великий народ. Ми нічого не маємо проти росіян. Вони також страждають від цієї війни. Вони страждають. Вони втрачають життя. І вони втрачають економічні можливості. Вони втрачають добробут. І Росія залишиться після закінчення війни", - заявив Боррель.

Нагадаємо, Жозеп Боррель вважає, що пошук миру в Україні потребує чіткої позиції від всіх членів ООН.

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