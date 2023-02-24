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Боррель назвал россиян "великим народом". Данилов резко ответил

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Киев, Пятница 24 февраля 2023 16:11
Боррель назвал россиян "великим народом". Данилов резко ответил Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Позиция главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по отношению к россиянам - это знак для агрессора продолжать войну против Украины и стимул для преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в Twitter.

"К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что "Россия - великий народ" - это приглашение продолжать убийства. Путин - олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратного, россияне несут ответственность за войну. Такие сигналы - проявление слабости, стимул для преступлений", - отметил Данилов.

Что сказал Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что поражение России в войне против Украины не приведет к ее исчезновению.

Кроме того, европейский дипломат назвал Россию "великим народом", также страдающим от войны.

"Россия не исчезнет. Россия - великий народ. Мы ничего не имеем против россиян. Они также страдают этой войной. Они страдают. Они теряют жизнь. И они теряют экономические возможности. Они теряют благосостояние. И Россия останется после окончания войны", - заявил Боррель.

Напомним, Жозеп Боррель считает, что поиск мира в Украине нуждается в четкой позиции от всех членов ООН.

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СНБО Российская Федерация Жозеп Боррель Евросоюз Война в Украине Алексей Данилов
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