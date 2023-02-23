Боррель: Пошук миру в Україні потребує чіткої позиції від всіх членів ООН

"Виповнився рік війни проти України, яка має глобальні наслідки. Як я зауважив вчора на Генеральній Асамблеї, ця війна була і залишається чітким прикладом агресії у порушення Хартії ООН. Це не "європейське питання", це не про "Захід проти Росії". Це про образ того світу, в якому ми хочемо жити. Це про світ, де ніхто не буде у безпеці, де протиправне використання сили буде якимось чином вважатися за норму. Саме тому міжнародне право має дотримуватися всюди для захисту всіх від "силових" політиків, від шантажу та військових атак", - сказав Боррель.

Він зазначив, що агресія має зазнати невдачі, а міжнародне право - перемогти.

"Так, нам потрібен мир, і народ України заслуговує на мир. Але не на будь-який мир. Нам потрібен справедливий та тривалий мир у відповідності до Хартії ООН. Перший та очевидний крок до миру в тому, щоб агресор зупинив свої атаки та вивів свої сили з України. До цього моменту, Європейський Союз буде продовжувати надавати Україні всю підтримку, якої вона потребує для захисту власного населення. І ми будемо робити це так довго, як це буде необхідним", - наголосив високий представник ЄС.

Він додав, що така допомога для України та пошук шляхів до миру не суперечать одне одному, вони йдуть поряд та доповнюють одне одного.

"Ми розраховуємо, що всі члени ООН продемонструють підтримку цих принципів. Це той момент, коли країни мають висловити свою позицію, яка буде врахована", - підкреслив Боррель.