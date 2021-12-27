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Боррель назвал противостояние российским угрозам одним из итогов года

Автор: Артур Родивилов

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в 2021 году Евросоюз противостоял вызовам силовой политики. Он помянул в связи с этим Россию, пообещав "ответить со всей решимостью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской службы внешних связей.

Боррель призвал страны ЕС продолжать поддерживать Украину и других восточных соседей в сопротивлении давлению России.

Он также напомнил о важности сохранять твердый подход в отношении официального Минска.

"В связи с этим саммит Восточного партнерства подтвердил стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС к нашим восточноевропейским партнерам", - заключил политик.

Напомним, ранее Боррель прокомментировал возможное вторжение российских войск в Украину, заявив, что европейским странам следует надеяться на лучшее и готовиться к худшему.

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