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Боррель назвав протистояння російським загрозам одним з підсумків року

Автор: Артур Родивилов

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що у 2021 році Євросоюз протистояв викликам силової політики. Він пом'янув у зв'язку з цим Росію, пообіцявши "відповісти з усією рішучістю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Боррель закликав країни ЄС продовжувати підтримувати Україну та інших східних сусідів в опорі тиску Росії.

Він також нагадав про важливість зберігати твердий підхід щодо офіційного Мінська.

"У зв'язку з цим саміт Східного партнерства підтвердив стратегічний, амбітний і далекоглядний підхід ЄС до наших східноєвропейських партнерів", - уклав політик.

Нагадаємо, раніше Боррель прокоментував можливе вторгнення російських військ в Україну, заявивши, що європейським країнам слід сподіватися на краще і готуватися до гіршого.

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