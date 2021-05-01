Боррель назвал неприемлемыми российские санкции против граждан ЕС

Решение российских властей запретить восьми гражданам Евросоюза въезд на территорию Российской Федерации "неприемлемы". Санкции не помешают ЕС поддерживать демократию.
Он отметил, что действия Москвы не помешают Европейскому союзу привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека.
Также глава евродипломатии от имени ЕС выразил полную солидарность с попавшими под российские санкции фигурантами.
"Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека", - заявил Боррель.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. Отдельно, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.
Впоследствии в Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие меры на санкции России.