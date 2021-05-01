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Боррель назвал неприемлемыми российские санкции против граждан ЕС

Автор: Артур Родивилов

Решение российских властей запретить восьми гражданам Евросоюза въезд на территорию Российской Федерации "неприемлемы". Санкции не помешают ЕС поддерживать демократию.

Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

Он отметил, что действия Москвы не помешают Европейскому союзу привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека.

Также глава евродипломатии от имени ЕС выразил полную солидарность с попавшими под российские санкции фигурантами.

"Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права, а также привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека", - заявил Боррель.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация ввела санкции против восьми представителей ЕС. Отдельно, в санкционный список попал глава Европарламента Давид Сассоли.

Впоследствии в Евросоюзе заявили, что оставляют за собой право принять соответствующие меры на санкции России.

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