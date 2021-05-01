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Боррель назвав неприйнятними російські санкції проти громадян ЄС

Автор: Артур Родивилов

Рішення російської влади заборонити восьми громадянам Євросоюзу в'їзд на територію Російської Федерації "неприйнятні". Санкції не завадять ЄС підтримувати демократію.

Про це йдеться в заяві глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля.

Він зазначив, що дії Москви не завадять Європейському союзу притягати до відповідальності винних у порушенні прав людини.

Також глава євродипломатії від імені ЄС висловив повну солідарність з фігурантами, які потрапили під російські санкції.

"Російські дії не завадять Європейському союзу продовжувати підтримку прав людини, демократії та міжнародного права, а також притягати до відповідальності винних у порушенні прав людини", - заявив Боррель.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація ввела санкції проти восьми представників ЄС. Окремо, у санкційний список потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.

Згодом в Євросоюзі заявили, що залишають за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії.

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