Боррель назвав неприйнятними російські санкції проти громадян ЄС

Рішення російської влади заборонити восьми громадянам Євросоюзу в'їзд на територію Російської Федерації "неприйнятні". Санкції не завадять ЄС підтримувати демократію.
Він зазначив, що дії Москви не завадять Європейському союзу притягати до відповідальності винних у порушенні прав людини.
Також глава євродипломатії від імені ЄС висловив повну солідарність з фігурантами, які потрапили під російські санкції.
"Російські дії не завадять Європейському союзу продовжувати підтримку прав людини, демократії та міжнародного права, а також притягати до відповідальності винних у порушенні прав людини", - заявив Боррель.
Раніше повідомлялося, що Російська Федерація ввела санкції проти восьми представників ЄС. Окремо, у санкційний список потрапив глава Європарламенту Давид Сассолі.
Згодом в Євросоюзі заявили, що залишають за собою право вжити відповідних заходів на санкції Росії.