Боррель: следующий саммит мира должен пройти с участием РФ, но не на условиях Путина

Следующий мирный саммит должен пройти с участием России, но встреча должна проходить на основе международного права, а не тех условий, которые выдвигает российский диктатор Владимир Путин.

Таков был его ответ на вопрос о том, считает ли он возможным созвать следующую мирную конференцию уже осенью этого года, и при каких условиях к этой встрече возможно присоединить страну-агрессора РФ.

Дипломат убежден в том, что президент Украины Владимир Зеленский будет дальше искать пути, чтобы провести следующую мирную конференцию с участием РФ. Он подчеркнул, что ранее уже было сказано, что следующий шаг требует привлечения России. Однако переговоры должны состояться на определенной основе, и речь идет не о путинской основе.

"Но как нужно воспринимать то, что президент Путин сказал во время визита премьера Орбана в Москву? Посмотрите - это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны возлагать надежды на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа", - отметил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета министров ЕС.

Он сообщил, что во время общения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой европейские члены правительства обсудили следующие шаги после саммита мира в Швейцарии. Они согласились, что должно быть сделано больше для привлечения как можно более широкого присутствия партнеров со всего мира.

Боррель добавил, что для противодействия российской пропаганде необходимо разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что именно происходит в Украине, что имеено Россия атакует украинское государство, а Украина обороняется и ей помогают в самозащите.

Также по словам главы дипломатии ЕС, позиция Евросоюза остается неизменной - Формула мира президента Зеленского является единственным мирным планом, который поддерживает европейский блок.