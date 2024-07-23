Боррель: следующий саммит мира должен пройти с участием РФ, но не на условиях Путина
Следующий мирный саммит должен пройти с участием России, но встреча должна проходить на основе международного права, а не тех условий, которые выдвигает российский диктатор Владимир Путин.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Таков был его ответ на вопрос о том, считает ли он возможным созвать следующую мирную конференцию уже осенью этого года, и при каких условиях к этой встрече возможно присоединить страну-агрессора РФ.
Дипломат убежден в том, что президент Украины Владимир Зеленский будет дальше искать пути, чтобы провести следующую мирную конференцию с участием РФ. Он подчеркнул, что ранее уже было сказано, что следующий шаг требует привлечения России. Однако переговоры должны состояться на определенной основе, и речь идет не о путинской основе.
"Но как нужно воспринимать то, что президент Путин сказал во время визита премьера Орбана в Москву? Посмотрите - это те предпосылки, которые выдвигает Путин. Да, разумеется, мы должны возлагать надежды на мир через дипломатические переговоры, но на определенной основе. И это не путинская основа", - отметил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогам Совета министров ЕС.
Он сообщил, что во время общения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой европейские члены правительства обсудили следующие шаги после саммита мира в Швейцарии. Они согласились, что должно быть сделано больше для привлечения как можно более широкого присутствия партнеров со всего мира.
Боррель добавил, что для противодействия российской пропаганде необходимо разъяснять и объяснять всем и каждому в мире, что именно происходит в Украине, что имеено Россия атакует украинское государство, а Украина обороняется и ей помогают в самозащите.
Также по словам главы дипломатии ЕС, позиция Евросоюза остается неизменной - Формула мира президента Зеленского является единственным мирным планом, который поддерживает европейский блок.
Что еще заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС сообщил, что Украина получит первые 1,4 млрд евро из замороженных активов РФ уже вначале августа. Средства пойдут на закупку приоритетного военного оборудования.
Также Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза обсудят, как реагировать на визит венгерского премьера Виктора Орбана в Россию и Китай, а также на позицию Венгрии относительно роли ЕС в Украине.
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