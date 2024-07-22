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Україна отримає перші 1,4 млрд євро з активів РФ на початку серпня, - Боррель

Понеділок 22 липня 2024 21:08
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Україна отримає перші 1,4 млрд євро з активів РФ на початку серпня, - Боррель Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз надішле перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з прибутку від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника ЄС з зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля на пресконференції за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

"Щодо прибутків, я поінформував міністрів про прогрес у підготовці першого переказу 1,4 млн євро, який, як очікується, відбудеться на початку серпня - наступного тижня", - сказав Боррель.

Він зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військове обладнання для України - засобів протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та озброєнь в української промисловості.

"Таким чином ми не просто надаватимемо військову підтримку Україні, а й ізсередини самої України. Що, певна річ, є найлогічнішим та найефективнішим шляхом, яким ми можемо піти", - наголосив високий представник ЄС.

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Кредит для України на 50 млрд доларів з активів РФ

Нагадаємо, нещодавно у ЄС схвалили передачу прибутку від заморожених російських активів Україні.

США запропонували виділити Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів під заставу заморожених російських активів. Лідери G7 на саміті в Італії у червні підтримали цю пропозицію.

Раніше повідомлялося, що Україна вже влітку цього року може отримати перші виплати з прибутків від заморожених в ЄС російських активів.

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