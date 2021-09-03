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Боррель о Крымской платформе: мощный сигнал, что это важный вопрос в повестке дня

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Брюссель, Пятница 03 сентября 2021 16:19
Боррель о Крымской платформе: мощный сигнал, что это важный вопрос в повестке дня Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прокомментировал саммит Крымской платформы. Он назвал его мощным сигналом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова Борреля в интервью изданию "Радио Свобода".

"Международный саммит Крымской платформы в прошлый понедельник стал мощным сигналом о том, что Крым остается актуальной проблемой в международной повестке дня", - считает он.

По его словам, Евросоюз и в дальнейшем выражает четкую поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Саммит стал важным событием для размышлений о том, что еще ЕС и другие международные партнеры могут сделать для поддержки людей, страдающих из-за ужасной ситуации с правами человека на полуострове, сообщил Боррель.

"Украина может рассчитывать, что поддержка пострадавшего от конфликта населения остается приоритетом для Евросоюза. Это включает меры по помощи внутренне перемещенным лицам, усилению информационной безопасности в Украине, особенно в регионах, пострадавших от дестабилизирующих действий России, а также реинтеграции ветеранов", - сказал он.

Напомним, на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве была подписана итоговая декларация, в которой Россия впервые была признана государством-оккупантом на международном уровне.

После того Зеленский пригласил Россию присоединиться к Крымской платформе.

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