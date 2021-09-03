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Боррель про Кримську платформу: потужний сигнал, що це важливе питання в порядку денному

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Брюссель, П'ятниця 03 вересня 2021 16:19
Боррель про Кримську платформу: потужний сигнал, що це важливе питання в порядку денному Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель прокоментував саміт Кримської платформи. Він назвав його потужним сигналом.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова Борреля в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

"Міжнародний саміт Кримської платформи минулого понеділка став потужним сигналом про те, що Крим залишається актуальною проблемою в міжнародному порядку денному", - вважає він.

За його словами, Євросоюз й надалі висловлює чітку підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Саміт став важливою подією для роздумів про те, що ще ЄС та інші міжнародні партнери можуть зробити для підтримки людей, які страждають через жахливу ситуацію з правами людини на півострові, повідомив Боррель.

"Україна може розраховувати, що підтримка постраждалого від конфлікту населення залишається для Євросоюзу пріоритетом. Це включає заходи щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам, посилення інформаційної безпеки в Україні, особливо в регіонах, які постраждали від дестабілізуючих дій Росії, а також реінтеграції ветеранів", - сказав він.

Нагадаємо, на установчому саміті Кримської платформи в Києві була підписана підсумкова декларація, в якій Росія вперше була визнана державою-окупантом на міжнародному рівні.

Після того Зеленський запросив Росію приєднатись до Кримської платформи.

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