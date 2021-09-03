Боррель про Кримську платформу: потужний сигнал, що це важливе питання в порядку денному
Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель прокоментував саміт Кримської платформи. Він назвав його потужним сигналом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова Борреля в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
"Міжнародний саміт Кримської платформи минулого понеділка став потужним сигналом про те, що Крим залишається актуальною проблемою в міжнародному порядку денному", - вважає він.
За його словами, Євросоюз й надалі висловлює чітку підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Саміт став важливою подією для роздумів про те, що ще ЄС та інші міжнародні партнери можуть зробити для підтримки людей, які страждають через жахливу ситуацію з правами людини на півострові, повідомив Боррель.
"Україна може розраховувати, що підтримка постраждалого від конфлікту населення залишається для Євросоюзу пріоритетом. Це включає заходи щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам, посилення інформаційної безпеки в Україні, особливо в регіонах, які постраждали від дестабілізуючих дій Росії, а також реінтеграції ветеранів", - сказав він.
Нагадаємо, на установчому саміті Кримської платформи в Києві була підписана підсумкова декларація, в якій Росія вперше була визнана державою-окупантом на міжнародному рівні.
Після того Зеленський запросив Росію приєднатись до Кримської платформи.