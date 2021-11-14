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Боррель главе МИД Беларуси: людей нельзя использовать как оружие

Автор: Валерия Полищук

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. В ходе разговора глава дипломатии ЕС заявил, что мигрантов нельзя использовать как оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Борреля в Twitter.

"Разговаривал с министром иностранных дел Беларуси Макеем, чтобы поднять (вопрос - ред.) нестабильной гуманитарной ситуации на границе с ЕС. Жизни людей должны быть защищены, а организациям - разрешен доступ. Возникшая ситуация недопустима, и ее нужно прекратить. Людей нельзя использовать как оружие", - написал он.

В МИД Беларуси сообщили, что в ходе разговора стороны Макей заявил о "бесперспективности санкций и контрпродуктивности санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь - ЕС".

"Обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Беларуси и ЕС. Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН", - говорится в сообщении.

При этом Макей добавил, что Беларусь заинтересована в скорейшем урегулировании миграционного кризиса.

Напомним, ранее глава белорусского режима Александр Лукашенко заверил, что Беларусь не собирается нападать на Польшу. А в миграционной кризисе на польско-белорусской границе он обвинил Европу.

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