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Боррель главі МЗС Білорусі: людей не можна використовувати як зброю

Автор: Валерія Поліщук

Високий представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. В ході розмови глава дипломатії ЄС заявив, що мігрантів не можна використовувати як зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борреля в Twitter.

"Розмовляв з Міністром закордонних справ Білорусі Макеєм, щоб підняти (питання - ред.) нестабільної гуманітарної ситуації на кордоні з ЄС. Життя людей повинні бути захищені, а організаціям - дозволений доступ. Виникла ситуація неприпустима, і її потрібно припинити. Людей не можна використовувати як зброю", - написав він.

У МЗС Білорусі повідомили, що в ході розмови сторони Макей заявив про "безперспективність санкцій і контрпродуктивність санкційних підходів для розвитку відносин по лінії Білорусь - ЄС".

"Обговорено складну міграційну ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Макей довів до співрозмовника інформацію про вжиті Білоруссю кроки щодо скорочення потоку мігрантів з країн Азії, Африки та Близького Сходу, надання гуманітарної допомоги біженцям на кордоні, взаємодії з цього питання з відповідними міжнародними організаціями системи ООН", - йдеться в повідомленні.

При цьому Макей додав, що Білорусь зацікавлена в якнайшвидшому врегулюванні міграційної кризи.

Нагадаємо, раніше глава білоруського режиму Олександр Лукашенко запевнив, що Білорусь не збирається нападати на Польщу. А у міграційній кризі на польсько-білоруському кордоні він звинуватив Європу.

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ЕвросоюзБілорусьМіграційна криза