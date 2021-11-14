Боррель главі МЗС Білорусі: людей не можна використовувати як зброю

"Розмовляв з Міністром закордонних справ Білорусі Макеєм, щоб підняти (питання - ред.) нестабільної гуманітарної ситуації на кордоні з ЄС. Життя людей повинні бути захищені, а організаціям - дозволений доступ. Виникла ситуація неприпустима, і її потрібно припинити. Людей не можна використовувати як зброю", - написав він.

У МЗС Білорусі повідомили, що в ході розмови сторони Макей заявив про "безперспективність санкцій і контрпродуктивність санкційних підходів для розвитку відносин по лінії Білорусь - ЄС".

"Обговорено складну міграційну ситуацію на кордоні Білорусі та ЄС. Макей довів до співрозмовника інформацію про вжиті Білоруссю кроки щодо скорочення потоку мігрантів з країн Азії, Африки та Близького Сходу, надання гуманітарної допомоги біженцям на кордоні, взаємодії з цього питання з відповідними міжнародними організаціями системи ООН", - йдеться в повідомленні.

При цьому Макей додав, що Білорусь зацікавлена в якнайшвидшому врегулюванні міграційної кризи.