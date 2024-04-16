Боррель про допомогу Україні: дешевше купити Patriot, ніж відновлювати зруйновану Росією ТЕС

Відповідаючи на запитання, чи може Франція зробити більше для України, ніж Німеччина, Боррель заявив, що всі можуть зробити більше, щоб виконати європейські зобов'язання.

"Моя роль полягає не в тому, щоб вказувати пальцем на ту чи іншу країну, а в тому, щоб виробити спільну позицію. Для мене важлива загальна цифра, але я прекрасно розумію, що ця сума складається з дуже різних понять", - заявив він.

Боррель підкреслив, що проблема не в часі, а в кількості.

"Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування. Дешевше купити системи Patriot, ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни", - заявив глава дипломатії ЄС.

