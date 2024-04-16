Боррель о помощи Украине: дешевле купить Patriot, чем восстанавливать разрушенную Россией ТЭС

Отвечая на вопрос может ли Франция сделать больше для Украины, чем Германия, Боррель заявил, что все могут сделать больше, чтобы выполнить европейские обязательства.

"Моя роль заключается не в том, чтобы указывать пальцем на ту или иную страну, а в том, чтобы выработать общую позицию. Для меня важна общая цифра, но я прекрасно понимаю, что эта сумма складывается из очень разных понятий", - заявил он.

Боррель подчеркнул, что проблема не во времени, а в количестве.

"Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне", - заявил глава дипломатии ЕС.