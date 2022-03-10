Боррель о бомбежке роддома в Мариуполе: "это страшное военное преступление"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Борреля.

Удары с воздуха по жилым районам и блокирование колонн с гуманитарной помощью российскими войсками должны быть немедленно прекращены. Безопасные коридоры нужны прямо сейчас", - заявил он.

Напомним, что при атаке на роддом и детскую больницу в Мариуполе 9 марта погибло три человека, в том числе ребенок.

Ранее волонтер также рассказала, про ужасы, которые творят российские оккупанты в Мариуполе.

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