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Боррель анонсував терміни позбавлення ЄС від російських енергоресурсів

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Країни Європейського союзу до кінця року можуть позбутися залежності від російських енергоресурсів. Виключенням може стати Угорщина "з політичних міркувань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля під час виступу в Міжнародному університеті в Іспанії.

"Усі країни ЄС, за винятком, можливо, Угорщини, до кінця цього року повністю позбудуться російських енергоресурсів", - заявив Боррель.

Нагадаємо, раніше в Німеччині оголосили про те, що повністю вони диверсифікували енергетичну інфраструктуру і більше не залежать від російських енергоносіїв.

Додамо, раніше стало відомо, що країни Європейського союзу минулого року на 90% скоротили постачання російської нафти.

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