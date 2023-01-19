Боррель анонсував терміни позбавлення ЄС від російських енергоресурсів

"Усі країни ЄС, за винятком, можливо, Угорщини, до кінця цього року повністю позбудуться російських енергоресурсів", - заявив Боррель.

Нагадаємо, раніше в Німеччині оголосили про те, що повністю вони диверсифікували енергетичну інфраструктуру і більше не залежать від російських енергоносіїв.

Додамо, раніше стало відомо, що країни Європейського союзу минулого року на 90% скоротили постачання російської нафти.

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