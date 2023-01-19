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Боррель анонсировал сроки избавления ЕС от российских энергоресурсов

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Страны Европейского союза до конца года могут избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Исключением может стать Венгрия "по политическим соображениям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля во время выступления в Международном университете в Испании.

"Все страны ЕС, за исключением, возможно, Венгрии, до конца этого года полностью избавятся от российских энергоресурсов", - заявил Боррель.

Напомним, ранее в Германии объявили о том, что у них полностью диверсифицирована энергетическая инфраструктура и они больше не зависят от российских энергоносителей.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза в прошлом году на 90% сократили поставки российской нефти.

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Служба безопасности УкраиныЖозеп БоррельЕвросоюзСанкции против РоссииЭнергетическая блокада