Боррель анонсировал сроки избавления ЕС от российских энергоресурсов

"Все страны ЕС, за исключением, возможно, Венгрии, до конца этого года полностью избавятся от российских энергоресурсов", - заявил Боррель.

Напомним, ранее в Германии объявили о том, что у них полностью диверсифицирована энергетическая инфраструктура и они больше не зависят от российских энергоносителей.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза в прошлом году на 90% сократили поставки российской нефти.

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