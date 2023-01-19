Боррель анонсировал сроки избавления ЕС от российских энергоресурсов
Страны Европейского союза до конца года могут избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Исключением может стать Венгрия "по политическим соображениям".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля во время выступления в Международном университете в Испании.
"Все страны ЕС, за исключением, возможно, Венгрии, до конца этого года полностью избавятся от российских энергоресурсов", - заявил Боррель.
Напомним, ранее в Германии объявили о том, что у них полностью диверсифицирована энергетическая инфраструктура и они больше не зависят от российских энергоносителей.
Ранее стало известно, что страны Европейского союза в прошлом году на 90% сократили поставки российской нефти.
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