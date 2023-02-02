У Боровій ексгумували тіло жінки, яку росіянин розстріляв з крупнокаліберного кулемета

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Це ще одна жертва трагедії, що сталась 14 квітня минулого року у Боровій. У той день російські військові розстріляли два евакуаційні автобуси з мирними мешканцями, які їхали до своїх домівок у Луганській області", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що ворог цинічно та цілеспрямовано обстріляв автоколону з крупнокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Також правоохоронці допитали шістьох рятувальників та трьох місцевих мешканців.

"Тіло загиблої жінки направлено для проведення відповідних експертних досліджень", - додали у прокуратурі.

Наразі триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.