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Під Ізюмом ексгумували тіло жінки, яка загинула від авіаудару РФ (фото)

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Харківська область, Субота 28 січня 2023 15:19
Під Ізюмом ексгумували тіло жінки, яка загинула від авіаудару РФ (фото) Фото: Під Ізюмом ексгумували тіло жінки, яка загинула від авіаудару РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці провели ексгумацію тіла жінки, яка загинула через авіаційне бомбардування військових РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ села Топольське 83-річна жінка отримала травми, не сумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зазначають, що авіаудар по населеному пункту стався на початку березня минулого року. 27 січня в ході відпрацювання села, а навпроти житлового будинку було виявлено поховання жінки.

"Працівники поліції провели огляд та ексгумацію. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу", - додали поліцейські.

Наразі триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Харківській області. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.

Правоохоронці ексгумували тіло цивільної людини під Ізюмом (Харківська область). Росіяни розстріляли чоловіка, коли він намагався евакуюватись із зони бойових дій.

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