Під Ізюмом ексгумували тіло жінки, яка загинула від авіаудару РФ (фото)

Фото: Під Ізюмом ексгумували тіло жінки, яка загинула від авіаудару РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Правоохоронці провели ексгумацію тіла жінки, яка загинула через авіаційне бомбардування військових РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Під час авіаційного бомбардування збройними силами РФ села Топольське 83-річна жінка отримала травми, не сумісні з життям", - йдеться у повідомленні. Поліцейські зазначають, що авіаудар по населеному пункту стався на початку березня минулого року. 27 січня в ході відпрацювання села, а навпроти житлового будинку було виявлено поховання жінки. "Працівники поліції провели огляд та ексгумацію. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу", - додали поліцейські. Наразі триває розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.