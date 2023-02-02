В Боровой эксгумировали тело женщины, которую россиянин расстрелял из крупнокалиберного пулемета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Это еще одна жертва трагедии, которая произошла 14 апреля прошлого года в Боровой. В тот день российские военные расстреляли два эвакуационных автобуса с мирными жителями, которые ехали в свои дома в Луганской области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что враг цинично и целенаправленно обстрелял автоколонну из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Также правоохранители допросили шестерых спасателей и троих местных жителей.

"Тело погибшей женщины направлено для проведения соответствующих экспертных исследований", - добавили в прокуратуре.

В настоящее время продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.