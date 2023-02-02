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В Боровой эксгумировали тело женщины, которую россиянин расстрелял из крупнокалиберного пулемета

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Боровая, Четверг 02 февраля 2023 16:06
В Боровой эксгумировали тело женщины, которую россиянин расстрелял из крупнокалиберного пулемета Фото: В Боровой эксгумировали тело женщины, которую россиянин расстрелял из крупнокалиберного пулемета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители провели эксгумацию тела женщины, которую военный РФ расстрелял из крупнокалиберного пулемета в Боровой (Харьковская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Это еще одна жертва трагедии, которая произошла 14 апреля прошлого года в Боровой. В тот день российские военные расстреляли два эвакуационных автобуса с мирными жителями, которые ехали в свои дома в Луганской области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что враг цинично и целенаправленно обстрелял автоколонну из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Также правоохранители допросили шестерых спасателей и троих местных жителей.

"Тело погибшей женщины направлено для проведения соответствующих экспертных исследований", - добавили в прокуратуре.

В настоящее время продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Напомним, что под Изюмом эксгумировали тело женщины, погибшей от авиаудара РФ.

Правоохранители эксгумировали тело гражданского человека под Изюмом (Харьковская область). Россияне расстреляли мужчину, когда он пытался эвакуироваться из зоны боевых действий.

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