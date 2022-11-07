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Під Ізюмом ексгумували тіло людини, яку окупанти розстріляли з кулемета

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 15:26
Під Ізюмом ексгумували тіло людини, яку окупанти розстріляли з кулемета Фото: Під Ізюмом ексгумували тіло людини, яку окупанти розстріляли з кулемета (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці ексгумували тіло цивільної людини під Ізюмом (Харківська область). Росіяни розстріляли чоловіка, коли він намагався евакуюватись із зони бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківська обласна прокуратура.

Як повідомляють слідчі, 16 квітня мешканці села Співаківка Ізюмського району на трьох автомобілях намагались евакуюватись із зони бойових дій. Один автомобіль зміг виїхати, а дві інші потрапили під вогонь російських військових. Попередньо, окупанти вели обстріл з автоматичної вогнепальної зброї, а саме автоматів та кулеметів.

"Слідчо-прокурорська група ексгумувала труп 37-річного чоловіка - водія однієї з автівок. При його поверхневому огляді встановлено 4 кульових поранення: три в спину та ще одне - в область тазу", - повідомили у прокуратурі.

Тіло ексгумованого чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Загалом у Харківської області ексгумували понад 600 тіл загиблих.

Зазначимо, що в Ізюмі Харківської області виявили масове поховання, з якого ексгумували 447 тіл. Більшість із них - жінки - 215 та 5 дітей.

Нещодавно у Харківській області розпочалась ексгумація масового поховання військових.

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