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Боротись чи тікати: опитування показало, скільки поляків захищатимуть країну у разі війни

У Польщі зростає рівень тривоги щодо ймовірної війни (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Більшість поляків побоюються загрози існуванню їхньої держави, а понад третина у разі нападу планують тікати - за кордон або у безпечніші регіони. Такі дані показало опитування IBRiS.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Polskie Radio 24.

Результати дослідження IBRiS

Опитування IBRiS показало, що 63,3% респондентів стурбовані загрозами для країни з боку інших держав. Цей показник на 7,2% більший, ніж торік. 

У разі нападу на Польщу 21,3% респондентів заявили про бажання втекти за кордон, а 15,4% хотіли б поїхати до безпечного місця в країні. 42,5% поляків спробували б захистити себе, перебуваючи за межами свого місця проживання, але цей показник на 14,8% пунктів нижчий, ніж роком раніше.

Зниження готовності до боротьби та соціальної довіри

Опитування також показало, що серед поляків знизилась готовність до бойових дій у складі військових або воєнізованих формувань. Лише на 21,8% опитаних готові встати на захист країни, тоді як рік тому цей показник становив 30,1%.

Своєю чергою, коли йдеться про захист сусідів від агресії, навіть у разі поганих стосунків, 73,3% респондентів заявили про готовність допомогти. Однак тут теж спостерігається спад порівняно з попереднім роком.

Окрім цього, дане опитування виявило низький рівень соціальної довіри. 77,3% поляків вважають, що потрібно бути обережним у контактах з іншими людьми, і лише 21,4% вважають, що "більшості людей можна довіряти".

Польща підтримує Україну у боротьбі проти російських окупантів (фото: Getty Images)

Додамо також, що рівень тривоги серед поляків щодо ймовірності війни зріс, відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Читайте також про те, що у Польщі кожна родина до кінця 2025 року отримає посібник про те, як підготуватись до евакуації та вистояти у кризових умовах на випадок війни чи стихійного лиха. Над створенням матеріалів уже працює МВС спільно з Міноборони та Центром безпеки уряду.

Раніше ми писали про те, що Німеччина не виключає великої війни в Європі вже в найближчі 4-7 років, оскільки Росія може напасти на територію НАТО. Саме тому у країні вже закликають громадян бути готовими до надзвичайних ситуацій, а для школярів навіть запроваджують спеціальні програми, де навчатимуть, як вижити у критичних умовах.

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