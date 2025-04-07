Запаси на три дні та уроки виживання: Німеччина готує школярів до військових конфліктів
Німеччина не виключає великої війни в Європі вже в найближчі 4-7 років, оскільки Росія може напасти на територію НАТО. Саме тому у країні вже закликають громадян бути готовими до надзвичайних ситуацій.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Handelsblatt.
- Учнів навчатимуть реагувати на кризи
- Держава уже готує навчальні матеріали
- Брюссель також посилює оборону
Учнів навчатимуть реагувати на кризи
Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини, яке очолює Ненсі Фезер (SPD), закликає школярів вивчати основи цивільного захисту. У планах - ввести тренінги з першої допомоги, виживання під час стихійних лих і базового самозахисту.
"Потрібно також запровадити базові тренінги щодо поведінки під час стихійного лиха. Це також було б мудро та перспективно з точки зору суспільно корисної роботи", - заявила чиновник.
Зазначимо, що у Фінляндії подібну практику застосовували у школах протягом десятиліть.
"Школярі мають бути готові до надзвичайних ситуацій", - сказала представник міністерства.
Держава уже готує навчальні матеріали
Німецькі землі вирішують, що саме викладати у школах, але Федеральний уряд уже готує матеріали для вчителів і фінансує курси самозахисту. BBK (Федеральне відомство з питань катастроф) радить кожній сім’ї:
- мати запас їжі та води на 3-10 днів;
- підготувати тривожний рюкзак з документами, ліхтариком, сірниками;
- здобути навички реагування під час повені, кібератаки чи війни.
Рекомендовані запаси на 1 людину (на 10 днів):
- вода - 20 л;
- крупи, хліб - 3,5 кг;
- овочі - 4 кг;
- фрукти, горіхи - 2,5 кг;
- молоко та молочні продукти - 2,6 кг;
- м’ясо, яйця, риба - 1,5 кг;
- мед, варення, консерви: за бажанням.
Брюссель також посилює оборону
Єврокомісія представила 30 заходів у межах "стратегії підготовки до війни". Серед них - національні дні готовності, тренінги, поширення інформації про поведінку у кризах.
Представники Єврокомісії наголошують, що ця підготовка, перш за все, має підготувати людей до реальності, а не викликати паніку.
"Порівняно з нашими скандинавськими та східними сусідами Німеччина має дуже низький рівень готовності", - кажуть німецькі політики.
Вони закликають владу говорити з громадянами чесно і готуватися до найгірших сценаріїв.
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