Кризовий посібник для кожного: Польща готує інструкцію виживання під час війни

У Польщі кожна родина до кінця року отримає посібник про те, як підготуватись до евакуації та вистояти у кризових умовах на випадок війни чи стихійного лиха. Над створенням матеріалів уже працює МВС спільно з Міноборони та Центром безпеки уряду.

Що міститиме кризовий посібник

Урядовий посібник з кризових ситуацій розроблять до кінця квітня та надрукують у другому півріччі. Людям його відправлять поштою до кінця року.

"Посібник буде готовий у квітні, а в рамках Програми захисту населення та цивільної оборони у другому півріччі його друкована версія буде доставлена ​​до кожної домогосподарства Польщі", - заявили в Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації.

Він міститиме інформацію про те, як діяти в ситуаціях різних загроз, наприклад, підготуватися до кількаденного відключення електроенергії, як не панікувати, як вистояти в умовах кризи три доби, що підготувати на випадок евакуації тощо.

"Протягом трьох днів усі громадяни, кожне домогосподарство повинні виживати самі", - заявив заступник директора Департаменту захисту населення та управління в кризових ситуаціях Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Роберт Кльоновскі.

За його словами, посібник покликаний доступно та лаконічно надати найважливішу інформацію, підготовлену експертами.

Цей посібник буде корисним не лише під час війни, але й у випадках стихійного лиха. У ньому буде інформація, як запобігти пожежі у домі, як надати першу допомогу собі та близьким, як доглядати за домашніми тваринами в екстреній ситуації. Також буде інформація про принципи тривоги та оповіщення, оскільки поляки зараз цього не знають.

Чи буде посібник доступний українцям

У розробці свого посібника Польща опирається на досвід країн, які вже підготували такі брошюри, тому врахує потреби різних верств населення.

"Брошури будуть доступні онлайн іншими мовами, адресовані тим групам і меншинам, які проживають у Польщі. Ми також передбачаємо спеціальну версію або принаймні частину цього посібника, орієнтовану на дітей. Я думаю, що він функціонуватиме кількома мовами, звісно українською, тому що, це буде путівник для жителів Польщі, а не лише для її громадян", - пояснив Кльоновскі.

За попередньою оцінкою розробка посібника і його розповсюдження коштуватиме Польщі до кількох десятків мільйонів злотих.

Де знайти корисну інформацію вже зараз

Зараз посібник "Будь готовий" можна знайти на урядовому сайті RCB. За допомогою нього люди можуть навчитися:

складати евакуаційний рюкзак;

як підготуватися до відключення електроенергії;

як поводитися, щоб забезпечити безпеку в ситуації, коли іноземні військові окупували Польщу;

як поводитися, коли чуєте постріли;

як захиститися від дезінформації.

Як підготуватись до екстерних ситуацій (інфографіка: RCB)