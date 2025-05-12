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Бороться или бежать: опрос показал, сколько поляков будут защищать страну в случае войны

В Польше растет уровень тревоги относительно вероятной войны (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Большинство поляков опасаются угрозы существованию их государства, а более трети в случае нападения планируют бежать - за границу или в более безопасные регионы. Такие данные показал опрос IBRiS.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Polskie Radio 24.

Результаты исследования IBRiS

Опрос IBRiS показал, что 63,3% респондентов обеспокоены угрозами для страны со стороны других государств. Этот показатель на 7,2% больше, чем в прошлом году.

В случае нападения на Польшу 21,3% респондентов заявили о желании бежать за границу, а 15,4% хотели бы поехать в безопасное место в стране. 42,5% поляков попытались бы защитить себя, находясь за пределами своего места жительства, но этот показатель на 14,8% пунктов ниже, чем годом ранее.

Снижение готовности к борьбе и социального доверия

Опрос также показал, что среди поляков снизилась готовность к боевым действиям в составе военных или военизированных формирований. Только 21,8% опрошенных готовы встать на защиту страны, тогда как год назад этот показатель составлял 30,1%.

В свою очередь, когда речь идет о защите соседей от агрессии, даже в случае плохих отношений, 73,3% респондентов заявили о готовности помочь. Однако здесь тоже наблюдается спад по сравнению с предыдущим годом.

Кроме этого, данный опрос выявил низкий уровень социального доверия. 77,3% поляков считают, что нужно быть осторожным в контактах с другими людьми, и только 21,4% считают, что "большинству людей можно доверять".

Польша поддерживает Украину в борьбе против российских оккупантов (фото: Getty Images)

Добавим также, что уровень тревоги среди поляков относительно вероятности войны вырос с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Читайте также о том, что в Польше каждая семья до конца 2025 года получит пособие о том, как подготовиться к эвакуации и выстоять в кризисных условиях в случае войны или стихийного бедствия. Над созданием материалов уже работает МВД совместно с Минобороны и Центром безопасности правительства.

Ранее мы писали о том, что Германия не исключает большой войны в Европе уже в ближайшие 4-7 лет, поскольку Россия может напасть на территорию НАТО. Именно поэтому в стране уже призывают граждан быть готовыми к чрезвычайным ситуациям, а для школьников даже вводят специальные программы, где будут учить, как выжить в критических условиях.

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