Боротиметься з бандами. Канада відправила на Гаїті військовий літак

В рамках підтримки зусиль Гаїтянської національної поліції ВМС відправили до острова патрульний літак далекого радіусу дії CP-140 Aurora Королівських ВПС Канади.

Канадське патрульне повітряне судно забезпечуватиме розвідку, спостереження та рекогносцювання для підтримки зусиль щодо встановлення та підтримки миру, і залишиться в регіоні протягом кількох днів.

Торік у жовтні ООН запропонувала направити на Гаїті сили швидкого реагування для боротьби з ескалацією насильства з боку озброєних банд, чиї бої за територію призвели до сотень загиблих і тисяч вимушених переселенців.