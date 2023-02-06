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Будет бороться с бандами. Канада отправила на Гаити военный самолет

Фото: Канада отправила на Гаити военный самолет (canada.ca)
Автор: Константин Широкун

Правительство Канады направило военный самолет на Гаити, чтобы поддержать усилия по пресечению деятельности гаитянских банд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В рамках поддержки усилий Гаитянской национальной полиции ВМС отправили к острову патрульный самолет дальнего радиуса действия CP-140 Aurora Королевских ВВС Канады.

Канадское патрульное воздушное судно будет обеспечивать разведку, наблюдение и рекогносцировку для поддержки усилий по установлению и поддержанию мира, и останется в регионе в течение нескольких дней.

В октябре прошлого года ООН предложила направить на Гаити силы быстрого реагирования для борьбы с эскалацией насилия со стороны вооруженных банд, чьи бои за территорию привели к сотням погибших и тысячам вынужденных переселенцев.

Ранее мы писали, что Канада намерена возглавить мирный процесс, направленный на прекращение гражданской войны в Камеруне.

Также стало известно, что министерство иностранных дел Канады вызвало посла России в Оттаве, чтобы заявить о неприятии жестокой атаки на мирных людей в Днепре.

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