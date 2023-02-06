Будет бороться с бандами. Канада отправила на Гаити военный самолет

В рамках поддержки усилий Гаитянской национальной полиции ВМС отправили к острову патрульный самолет дальнего радиуса действия CP-140 Aurora Королевских ВВС Канады.

Канадское патрульное воздушное судно будет обеспечивать разведку, наблюдение и рекогносцировку для поддержки усилий по установлению и поддержанию мира, и останется в регионе в течение нескольких дней.

В октябре прошлого года ООН предложила направить на Гаити силы быстрого реагирования для борьбы с эскалацией насилия со стороны вооруженных банд, чьи бои за территорию привели к сотням погибших и тысячам вынужденных переселенцев.