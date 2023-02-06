Будет бороться с бандами. Канада отправила на Гаити военный самолет

Правительство Канады направило военный самолет на Гаити, чтобы поддержать усилия по пресечению деятельности гаитянских банд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В рамках поддержки усилий Гаитянской национальной полиции ВМС отправили к острову патрульный самолет дальнего радиуса действия CP-140 Aurora Королевских ВВС Канады.
Канадское патрульное воздушное судно будет обеспечивать разведку, наблюдение и рекогносцировку для поддержки усилий по установлению и поддержанию мира, и останется в регионе в течение нескольких дней.
В октябре прошлого года ООН предложила направить на Гаити силы быстрого реагирования для борьбы с эскалацией насилия со стороны вооруженных банд, чьи бои за территорию привели к сотням погибших и тысячам вынужденных переселенцев.
Ранее мы писали, что Канада намерена возглавить мирный процесс, направленный на прекращение гражданской войны в Камеруне.
Также стало известно, что министерство иностранных дел Канады вызвало посла России в Оттаве, чтобы заявить о неприятии жестокой атаки на мирных людей в Днепре.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.