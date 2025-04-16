Боротьба з ворожим впливом: Литва вводить обмеження для осіб з громадянством РФ та Білорусі

Як пише видання, зміни у статі також вимагають від курсантів повідомляти про будь-яке іноземне громадянство, яке у них є.

У випадку, якщо буде виявлено, що курсант має громадянство Росії, Білорусі або Китаю, його звільнять або відрахують з академії. Це значить, що вони не зможуть завершити навчання або стати офіцерами Збройних сил Литви.

У випадку, якщо курсант вступає до академії, а його громадянство згодом додається до списку ворожих держав, він буде автоматично відрахований. А ось той, хто мав громадянство ворожої держави до вступу і не повідомив про це, буде відрахований і зобов'язаний оплатити своє навчання.

Що відомо про російську загрозу в Балтії

Нагадаємо, країни Балтії вже неодноразово заявляли про військову загрозу зі сторони Російської Федерації. Зокрема міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс в інтерв'ю РБК-Україна прокоментував ризик російського вторгнення. Він не сумнівається в намірах окупантів.

У середині липня 2024 року в Литві затвердили програму зміцнення і розвитку цивільної оборони, ініційовану Міністерством внутрішніх справ. Вона передбачає створення нових укриттів, систем оповіщення, спеціального мобільного застосунку та фінансування в розмірі 285 млн євро.

Раніше Міністерство оборони Литви провело випробування протитанкових конструкцій, якими хочуть посилити укріплення біля кордону з Калінінградською областю Росії.