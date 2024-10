У Литві показали протитанкові укріплення біля кордону з Калінінградською областю РФ

Зокрема, Міноборони литви показало відео як бронетехніка випробовує залізні перешкоди. Їх невдовзі встановлять разом із "зубами драконів" на оборонних рубежах біля кордону з Калінінградською областю Росії, зокрема мосту через річку Німан.

"Доведено, що ці бар’єри ефективно блокують важку техніку і суттєво сповільнюють її просування", - зазначили у відомстві.

Там також нагадали, що у випадку реальних бойових умов по ворогу у цьому місці також будуть вести вогонь.

Lithuania is testing iron anti-tank obstacles that will soon reinforce the dragon’s teeth, fortifying bridges on the Kaliningrad route. These barriers are proven to effectively block heavy vehicles, significantly slowing any advance. If needed, firepower will be ready to support. pic.twitter.com/tBKhb1wLWD