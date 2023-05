Боротьба за воду. У чому суть конфлікту Ірану з "Талібаном" та чи загрожує Афганістану нова війна

Стрілянина сталася на контрольно-пропускному пункті в районі міста Заболь на кордоні між провінціями Сістан та Белуджистан (Іран) та Німруз (Афганістан). Сторони покладають відповідальність одна на одну, стверджуючи, що саме противник відкрив вогонь першим.

Фото: збройний конфлікт стався на східному кордоні Ірану (google.com/maps)

Повідомлялося, що таліби атакували прикордонну базу та захопили її. У ході зіткнення вони застосували стрілецьку зброю та бронетехніку. Самі таліби опублікували відео, де видно, що вони близько підійшли до іранської бази. І заявили про намір боротися "з корумпованими Іраном з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти США".

Згідно з офіційною афганською версією, інциденту передувала нібито провокація з боку Ірану. За словами прес-секретаря МВС Афганістану Абдулнофе Такура, прикордонні сили Ірану відкрили вогонь у напрямку провінції Німруз, і атака контрольно-пропускного пунтку була вогнем у відповідь.

Представник міністерства оборони уряду талібів Енаятулла Хоразмі заявив, що в прикордонній зоні іранські військові "знову відкрили вогонь, і почалася перестрілка". Також в Афганістані наголосили, що не хочуть війни, а ситуацію вдалося швидко взяти під контроль.

У той же час, за словами заступника командувача іранської поліції Касема Резаї, таліби близько 10:00 відкрили вогонь по дільниці з поліцейськими, які несуть службу на кордоні, з усіх видів озброєння. Як пише урядове інформаційне агентство Mehr, у сутичці застосовувалися стрілецька зброя, артилерія та легкі озброєння.

Рух "Талібан" заявив про нібито знищення 18 прикордонних об'єктів. І як докази опублікував відео якогось підриву.

