Бойовики "Талібану" атакували прикордонний пункт Ірану

Бойовики "Талібану" застосували живу силу та бронетехніку для атаки на прикордонний пост Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення ватажків "Талібану".

На опублікованому відео видно, що ватажки "Талібану" підійшли близько до іранської бази в прикордонній зоні.

Вони заявили, що будуть боротися з "корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти Америки".

"Якщо старійшини дозволять джихад, ми скоро завоюємо Іран", - заявив один з ватажків.

Тим часом у Міністерстві національної оборони Афганістану звинуватили іранські сили у відкриті вогню.

"На жаль, сьогодні знову іранські війська почали стрілянину та бої в прикордонних районах району Канг провінції Німроз Афганістану. Ісламський Емірат вважає діалог розумним способом розв'язання будь-якої проблеми, негативні заходи та пошук приводів для війни не в інтересах жодної сторони", - йшлось в повідомленні.

Своєю чергою іранська сторона звинувачує у конфлікті афганську сторону.

За словами іранських військових, сили талібів ініціювали напад з порушенням "міжнародного права та принципів добросусідства" та зустріли "рішучу та мужню протидію з боку прикордонників" Ісламської Республіки.

"Ми не визнаємо нинішніх правителів Афганістану і наполягаємо на необхідності створення інклюзивного уряду в Афганістані", - заявили в МЗС Ірану.

Відносини між Іраном та Афганістаном

Відносини між Іраном і "талібами" не були хорошими протягом усієї історії.

Під час першого правління талібів в Афганістані з 1996 по 2001 рік, 10 іранських дипломатів у консульстві міста Мазарі-Шаріф були страчені талібами. Це призвело до військової мобілізації Ірану, яка була вирішена за посередництва ООН.

Під час вторгнення США до Афганістану 2001 року Іран співпрацював із військами США, і іранський спецназ підтримував Північний альянс під час захоплення Герата. Влітку 2021 року "таліби" відновили свою владу в Афганістані після відходу США з країни.

Президент США Джо Байден вирішив не продовжувати операцію з евакуації людей, виходячи із рекомендацій американських військових.

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