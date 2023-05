Борьба за воду. В чем суть конфликта Ирана с "Талибаном" и грозит ли Афганистану новая война

Перестрелка произошла на контрольно-пропускном пункте в районе города Заболь на границе между провинциями Систан и Белуджистан (Иран) и Нимруз (Афганистан). Стороны возлагают ответственность друг на друга, утверждая, что именно противник открыл огонь первым.

Фото: вооруженный конфликт произошел на восточной границе Ирана (google.com/maps)

Сообщалось, что талибы атаковали пограничную базу и захватили ее. В ходе столкновения они применили стрелковое оружие и бронетехнику. Сами талибы опубликовали видео, на котором видно, что они близко подошли к иранской базе. И заявили о намерении бороться "с коррумпированными Ираном с большим энтузиазмом, чем на войне против США".

Согласно официальной афганской версии, инциденту предшествовала якобы провокация со стороны Ирана. По словам пресс-секретаря МВД Афганистана Абдулнофе Такура, пограничные силы Ирана открыли огонь в направлении провинции Нимруз, и атака контрольно-пропускного пункта была ответным огнем.

Представитель министерства обороны правительства талибов Энаятулла Хоразми заявил, что в приграничной зоне иранские военные "снова открыли огонь, и началась перестрелка". Также в Афганистане подчеркнули, что не хотят войны, а ситуацию удалось быстро взять под контроль.

В то же время, по словам заместителя командующего иранской полиции Касема Резаи, талибы около 10:00 открыли огонь по участку с полицейскими, которые несут службу на границе, из всех видов вооружения. Как пишет правительственное информационное агентство Mehr, в стычке применялись стрелковое оружие, артиллерия и легкие вооружения.

Движение "Талибан" заявило о якобы уничтожении 18 приграничных объектов. И в качестве доказательств опубликовало видео какого-то подрыва.

