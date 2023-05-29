Борьба за воду. В чем суть конфликта Ирана с "Талибаном" и грозит ли Афганистану новая война

На границе Ирана и Афганистана в субботу, 27 мая 2023 года, произошло вооруженное столкновение. Стороны обвинили друг друга в эскалации, которая унесла жизни не менее трех человек.

РБК-Украина собрало все, что известно об этом инциденте.

Что произошло. Версии сторон

Перестрелка произошла на контрольно-пропускном пункте в районе города Заболь на границе между провинциями Систан и Белуджистан (Иран) и Нимруз (Афганистан). Стороны возлагают ответственность друг на друга, утверждая, что именно противник открыл огонь первым.

Фото: вооруженный конфликт произошел на восточной границе Ирана (google.com/maps)

Сообщалось, что талибы атаковали пограничную базу и захватили ее. В ходе столкновения они применили стрелковое оружие и бронетехнику. Сами талибы опубликовали видео, на котором видно, что они близко подошли к иранской базе. И заявили о намерении бороться "с коррумпированными Ираном с большим энтузиазмом, чем на войне против США".

درله بله ويډیو.

څومره خوند کوی ماشاءالله دا دطالب جان زور دي. pic.twitter.com/TgtKqnW6AS — افغان فراهي (@AfghanFarahi81) May 27, 2023

Согласно официальной афганской версии, инциденту предшествовала якобы провокация со стороны Ирана. По словам пресс-секретаря МВД Афганистана Абдулнофе Такура, пограничные силы Ирана открыли огонь в направлении провинции Нимруз, и атака контрольно-пропускного пункта была ответным огнем.

Представитель министерства обороны правительства талибов Энаятулла Хоразми заявил, что в приграничной зоне иранские военные "снова открыли огонь, и началась перестрелка". Также в Афганистане подчеркнули, что не хотят войны, а ситуацию удалось быстро взять под контроль.

В то же время, по словам заместителя командующего иранской полиции Касема Резаи, талибы около 10:00 открыли огонь по участку с полицейскими, которые несут службу на границе, из всех видов вооружения. Как пишет правительственное информационное агентство Mehr, в стычке применялись стрелковое оружие, артиллерия и легкие вооружения.

Движение "Талибан" заявило о якобы уничтожении 18 приграничных объектов. И в качестве доказательств опубликовало видео какого-то подрыва.

1️⃣ A leader in the "Taliban" movement: If the sheikhs allow us, we will seize Tehran



The "Taliban" movement announced that it had in total "destroyed 18 Iranian border facilities," and a statement issued by the Taliban's Social Communications Department stated : pic.twitter.com/TXguwwkvQf — Эсса Али Essa Ali (@ESSA_A1I) May 28, 2023

По официальным данным, в конфликте погибли не менее двух иранских пограничников и один афганский. В то же время в социальных сетях есть и неофициальные данные, согласно которым только с афганской стороны погибло не менее 14 человек и около 30 получили ранения.

Талибы готовятся к джихаду?

На фоне этого инцидента неофициальные представители "Талибана" призывали начать боевые действия против Ирана.

"Если старейшины позволят джихад (священную войну, - ред.), мы скоро завоюем Иран", - заявил один из них.

Однако данный инцидент вряд ли приведет к реальной эскалации. В частности, руководство Афганистана предпочло действовать в более примирительном и конструктивном тоне. Спикер Минобороны Хоразми подчеркнул, что Исламский эмират считает именно диалог важным для решения любой проблемы.

"Создание поводов для войны и отрицательной деятельности не находится в интересах ни одной из сторон", - добавил он.

В иранском МИД предостерегают Афганистан о том, что любой конфликт приведет к стратегическим потерям. По словам начальника главного управления по Южной Азии Сейеда Расула Мусави, обеим сторонам следует быть начеку и избегать подобных столкновений в будущем.

Локальный конфликт из-за воды

Вооруженная стычка произошла на фоне словесной перепалки властей Ирана и Афганистана из-за проблемного вопроса, связанного с водой из реки Гильменд. В середине мая президент Ирана Ибрагим Раиси выступил с предупреждением.

"Я хочу передать руководству Афганистана, чтобы они очень серьезно отнеслись к моим словам: я предупреждаю их, чтобы они как можно скорее отдали Ирану его долю воды. Отнеситесь серьезно к моим словам, чтобы потом не жаловаться", - заявил он.

В ответ один из видных главарей "Талибана", бывший представитель полиции Мубин Хан опубликовал видео, на котором наполняет пластиковую емкость водой и говорит, что хочет отправить ее Раиси.

"Я набираю воду для него, потому что он направил нам серьезные предупреждения. Пожалуйста, не направляйте нам серьезных предупреждений, потому что мы в ужасе", - саркастически отметил Хан.

После этого иранский посол в Кабуле дал месяц на выполнение просьбы со стороны Тегерана. Близкие к правительству талибов деятели подвергли критике иранские предупреждения, а командующий вооруженные силами в провинции Пактия пожелал, чтобы "Бог предоставил возможность для войны, и талибы дали показательный урок потомкам Заратуштры".

Между Афганистаном и Ираном в силу исторических проблем с демаркацией существуют неразрешенные вопросы вокруг водных источников на границе. С приходом талибов к власти в 2021 году ситуация усложнилась из-за желания перекрыть потоки, задействовав плотину на реке Гильменд.

В соответствии с договоренностями от 1973 года Афганистан должен ежегодно предоставлять Ирану 850 млн кубометров воды из Гильменда. Это самая длинная река в Афганистане протяженностью 1 100 километров, которая впадает в озеро Хамун на иранской территории.

Проблема в том, что талибы утверждают о нехватке воды из-за засухи и малого количества осадков. По их словам, даже если они откроют плотину, то вода не дойдет до пересохшего озера. Власти Ирана не верят в это, обвиняя талибов в строительстве дополнительных плотин.

По оценкам иранской стороны, страна переживает глубочайший дефицит водных ресурсов, и около 270 населенных пунктов страдают от острой нехватки воды.

Кроме того, Иран не признает правительство талибов в Афганистане. Во время первого их правления с 1996 по 2001 годы были казнены 10 иранских дипломатов. Это привело к мобилизации, но напряженность удалось снять при посредничестве ООН.

Ситуация стабилизировалась

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что на данный момент конфликт исчерпан, стороны провели переговоры и "никаких проблем нет".

"На границе произошла перестрелка со стороны афганских пограничников, и, естественно, их реакция была соответствующей", - отметил он и добавил, что пограничный пункт, который ранее атаковали талибы, работает и открыт для движения транспорта.

Он также подчеркнул, что если воды в Гильменде достаточно, то Иран должен получить свою долю. А если нет, то вопрос необходимо прояснить, поскольку у экспертов есть сомнения в правдивости слов талибов.

Как заявил Вахиди, стороны сформируют совместный комитет для посещения плотин и решения проблемы.

Есть ли угроза большой войны?

Отметим, похожих столкновений на границе между странами было много за последние полтора года. В частности, в декабре 2021-го в результате стычки с талибами погибли несколько человек. По данным иранской стороны, талибы открыли огонь по фермерам, которые перешли границу. После этого они атаковали пограничный пункт Дахраес и захватили его вместе с несколькими другими блокпостами и военной базой на территории Ирана.

Столкновения закончились на следующий день после того, как стороны пришли к соглашению. Все эти перестрелки носили локальный характер и были связаны со спором за землю и водные ресурсы. Причем не со всем "Талибаном", а с отдельными его группировками.

Таким образом, несмотря на непростые отношения между Ираном и Афганистаном, до большой войны вряд ли дойдет. По крайней мере, официальная позиция Тегерана и Кабула подчеркивает, что такая эскалация никому не нужна.

Отметим, всего полтора года назад в Афганистане завершилась 20-летняя война между талибами и коалицией западных сил, поддерживающей демократическое правительство.

Вторжение США и Международных сил содействия безопасности (ISAF) было продиктовано отказом "Талибана" выдать террориста Усаму бен Ладена после терактов 11 сентября 2001 года. В итоге американская сторона провозгласила целью свержение режима талибов, изгнание их из Афганистана и захват участников "Аль-Каиды".

Операция стала самой продолжительной в истории США. С июля 2011 года начался постепенный вывод войск, через два года обеспечение безопасности передали местным силовым структурам. С 2015 года боевые действия против талибов вели силами американского спецназа и афганских силовиков при поддержке стран НАТО. В августе 2021 года талибы перешли в масштабное наступление и восстановили свою власть, а западная коалиция спешно покинула страну.