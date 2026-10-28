ua en ru
Ср, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

НАДУ поддержала Федорова и заявила о давлении на него из-за демонополизации рынка

13:53 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Новиков
НАДУ поддержала Федорова и заявила о давлении на него из-за демонополизации рынка Иван Федоров (фото: president.gov.ua)
Додати як бажане джерело в Google

Национальная ассоциация дорожников Украины заявила об информационной кампании против главы Агентства восстановления Ивана Федорова. В ассоциации считают, что за критикой в его адрес могут стоять интересы крупного игрока дорожного рынка, который стремится влиять на правила работы отрасли и диктовать свои условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАДУ в Facebook.

Как отмечается в заявлении ассоциации, ведомство во главе с Федоровым сейчас активно занимается подготовкой к зиме.

Удорожание топлива, дефицит работников и нестабильное финансирование требуют пересмотра старых контрактов, четкого планирования и конструктивного диалога между заказчиками и подрядчиками.

Одна из принципиальных позиций Федорова - не допустить монополизации рынка. Когда одна компания последовательно заходит в регион за регионом, а другие участники остаются лишь субподрядчиками, это создает риски для государства.

В НАДУ подчеркивают: зависимость от одного крупного игрока со временем может превратиться в возможность диктовать свои условия.

Поэтому важно обеспечить реальную конкуренцию: разделять дорожную сеть на несколько лотов, не устанавливать искусственных требований к финансовой состоятельности участников и давать возможность работать региональным компаниям.

"Похоже, такой подход нравится не всем. На фоне дискуссии о правилах работы рынка против Федорова развернулась информационная кампания. Для тех, кто знает отрасль, нетрудно предположить, чьи интересы могут затрагивать эти изменения", - говорится в заявлении.

В ассоциации призвали участников рынка сосредоточиться на подготовке к зиме, а не на борьбе за влияние.

"Впереди у дорожников сложная зима. Хотелось бы, чтобы внимание всех участников рынка было сосредоточено на подготовке к ней, а не на борьбе за влияние. Конкуренция в отрасли нужна не ради конкуренции. Она нужна, чтобы у государства был выбор и оно могло обеспечить надлежащее содержание дорог при любых обстоятельствах", - резюмировали в НАДУ.

Что известно о назначении Федорова

В сентябре 2026 года Кабинет министров назначил Ивана Федорова главой Агентства восстановления.

До этого Федоров возглавлял Запорожье и Запорожскую область. Регион работал над повышением энергетической устойчивости, защитой критической инфраструктуры и восстановлением объектов после российских обстрелов.

После назначения Федоров заявил о намерении распространить этот опыт на другие регионы Украины. Среди приоритетных направлений - защита критической инфраструктуры, оперативное восстановление после российских ударов, резервное энергоснабжение и строительство подземных школ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Расследование Дорожный фонд
Новости
Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении: основные показатели
Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении: основные показатели
Аналитика
Тупик или большая война: 4 сценария для Израиля после выборов и последствия для Украины
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Тупик или большая война: 4 сценария для Израиля после выборов и последствия для Украины