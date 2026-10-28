НАДУ поддержала Федорова и заявила о давлении на него из-за демонополизации рынка
Национальная ассоциация дорожников Украины заявила об информационной кампании против главы Агентства восстановления Ивана Федорова. В ассоциации считают, что за критикой в его адрес могут стоять интересы крупного игрока дорожного рынка, который стремится влиять на правила работы отрасли и диктовать свои условия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАДУ в Facebook.
Как отмечается в заявлении ассоциации, ведомство во главе с Федоровым сейчас активно занимается подготовкой к зиме.
Удорожание топлива, дефицит работников и нестабильное финансирование требуют пересмотра старых контрактов, четкого планирования и конструктивного диалога между заказчиками и подрядчиками.
Одна из принципиальных позиций Федорова - не допустить монополизации рынка. Когда одна компания последовательно заходит в регион за регионом, а другие участники остаются лишь субподрядчиками, это создает риски для государства.
В НАДУ подчеркивают: зависимость от одного крупного игрока со временем может превратиться в возможность диктовать свои условия.
Поэтому важно обеспечить реальную конкуренцию: разделять дорожную сеть на несколько лотов, не устанавливать искусственных требований к финансовой состоятельности участников и давать возможность работать региональным компаниям.
"Похоже, такой подход нравится не всем. На фоне дискуссии о правилах работы рынка против Федорова развернулась информационная кампания. Для тех, кто знает отрасль, нетрудно предположить, чьи интересы могут затрагивать эти изменения", - говорится в заявлении.
В ассоциации призвали участников рынка сосредоточиться на подготовке к зиме, а не на борьбе за влияние.
"Впереди у дорожников сложная зима. Хотелось бы, чтобы внимание всех участников рынка было сосредоточено на подготовке к ней, а не на борьбе за влияние. Конкуренция в отрасли нужна не ради конкуренции. Она нужна, чтобы у государства был выбор и оно могло обеспечить надлежащее содержание дорог при любых обстоятельствах", - резюмировали в НАДУ.
Что известно о назначении Федорова
В сентябре 2026 года Кабинет министров назначил Ивана Федорова главой Агентства восстановления.
До этого Федоров возглавлял Запорожье и Запорожскую область. Регион работал над повышением энергетической устойчивости, защитой критической инфраструктуры и восстановлением объектов после российских обстрелов.
После назначения Федоров заявил о намерении распространить этот опыт на другие регионы Украины. Среди приоритетных направлений - защита критической инфраструктуры, оперативное восстановление после российских ударов, резервное энергоснабжение и строительство подземных школ.