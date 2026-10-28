НАДУ поддержала Федорова и заявила о давлении на него из-за демонополизации рынка

Национальная ассоциация дорожников Украины заявила об информационной кампании против главы Агентства восстановления Ивана Федорова. В ассоциации считают, что за критикой в его адрес могут стоять интересы крупного игрока дорожного рынка, который стремится влиять на правила работы отрасли и диктовать свои условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАДУ в Facebook.

Как отмечается в заявлении ассоциации, ведомство во главе с Федоровым сейчас активно занимается подготовкой к зиме.

Удорожание топлива, дефицит работников и нестабильное финансирование требуют пересмотра старых контрактов, четкого планирования и конструктивного диалога между заказчиками и подрядчиками.

Одна из принципиальных позиций Федорова - не допустить монополизации рынка. Когда одна компания последовательно заходит в регион за регионом, а другие участники остаются лишь субподрядчиками, это создает риски для государства.

В НАДУ подчеркивают: зависимость от одного крупного игрока со временем может превратиться в возможность диктовать свои условия.

Поэтому важно обеспечить реальную конкуренцию: разделять дорожную сеть на несколько лотов, не устанавливать искусственных требований к финансовой состоятельности участников и давать возможность работать региональным компаниям.

"Похоже, такой подход нравится не всем. На фоне дискуссии о правилах работы рынка против Федорова развернулась информационная кампания. Для тех, кто знает отрасль, нетрудно предположить, чьи интересы могут затрагивать эти изменения", - говорится в заявлении.

В ассоциации призвали участников рынка сосредоточиться на подготовке к зиме, а не на борьбе за влияние.

"Впереди у дорожников сложная зима. Хотелось бы, чтобы внимание всех участников рынка было сосредоточено на подготовке к ней, а не на борьбе за влияние. Конкуренция в отрасли нужна не ради конкуренции. Она нужна, чтобы у государства был выбор и оно могло обеспечить надлежащее содержание дорог при любых обстоятельствах", - резюмировали в НАДУ.