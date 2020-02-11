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Бородянський виступив проти поділу Мінкульту, молоді та спорту

Новини » Політика     11.02.2020 - 12:08
Бородянський виступив проти поділу Мінкульту, молоді та спорту
Фото: Володимир Бородянський (РБК-Україна)

Бородянський має намір завершити реформу нового міністерства

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський виступає проти поділу його міністерства. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в об'єднанні міністерств була раціональна складова. Він також прокоментував пропозицію президента Володимира Зеленського розділити раніше об'єднані міністерства.

"Ми пройшли великий шлях зараз. Ми півроку робили злиття міністерств, створили агентства. Ми скоро закінчимо реформу міністерства і повністю відділимо політику від реалізації, адже за нашими підрахунками раніше міністерство на 80% займалося реалізацією і тільки на 20% створенням політик і правил... Зміна цієї парадигми мінімум на три місяці відкине нас назад", - зазначив Бородянський.

Він також уточнив, що буде чинити опір поділу міністерства.

"Прем'єру я говорив. Я пояснював свою позицію, вона раціональна, тут немає нераціональної складової... він почув мої аргументи та сказав, що ми продовжимо консультації", - додав Бородянський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться Міністерство з питань окупованих територій, яке зараз об'єднано з Міністерством у справах ветеранів.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук раніше заявив, що поки не планують розділяти Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Новини України Міністерство культуриминистерствоВолодимир Бородянський
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