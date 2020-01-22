Бородянский назвал вещание на оккупированных территориях приоритетом Минкульта

Вещание на временно оккупированных территориях Украины и вещание для мира являются приоритетными задачами Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. Об этом заявил глава ведомства Владимир Бородянский, передает пресс-служба Минкульта.

По его словам, приоритетом номер один является качественное донесение украинской точки зрения до украинцев, проживающих в оккупированных Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской области.

"Приоритетом номер один является вещание на временно оккупированных территориях: качественное донесение украинской точки зрения к нашим людям, которые проживают в Крыму, Донецке, Луганске. И приоритет номер два - это донесение нашей информации в мире", - сказал глава Минкульта.

Бородянский заверил, что для выполнения этих задач государство будет использовать имеющиеся ресурсы - телеканал UATV, Украинское национальное информационное агентство "Укринформ", а также активно привлекать Общественного вещателя.

Министр также подчеркнул, что закон о системе иновещания будет неуклонно выполняться Министерством с поиском вариантов, как наладить работу этой системы эффективно.

Напомним, Бородянский заявил, что государственный канал иновещания UATV не закрыли, он переформатируется.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада планирует изменить территорию распространения канала иновещания. Так, нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект №2521 "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины" (о программной политике и территории распространения). За документ проголосовал 231 парламентарий.

Также агентство писало, что в Украине создается государственный телеканал для временно оккупированных территорий на базе канала UATV. Канал начнет вещание 15 февраля.