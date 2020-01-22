Бородянський назвав мовлення на окуповані території пріоритетом Мінкульту

Мовлення на тимчасово окуповані території України та мовлення в світ є пріоритетними завданнями Міністерства культури, молоді та спорту України. Про це заявив глава відомства Володимир Бородянський, передає прес-служба Мінкульту.

За його словами, пріоритетом номер один є якісне донесення української точки зору до українців, які проживають в окупованих Криму та окремих районах Донецької і Луганської області.

"Пріоритетом номер один є мовлення на тимчасово окуповані території: якісне донесення української точки зору до наших людей, які проживають в Криму, Донецьку, Луганську. І пріоритет номер два - це донесення нашої інформації у світ", - сказав глава Мінкульту.

Бородянський запевнив, що для виконання цих завдань держава використовуватиме наявні ресурси - телеканал UATV, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ", а також активно залучатиме Суспільного мовника.

Міністр також підкреслив, що закон про систему іномовлення неухильно виконуватиметься Міністерством з пошуком варіантів, як налагодити роботу цієї системи ефективно.

Нагадаємо, Бородянський заявив, що державний канал іномовлення UATV не закрили, він переформатується.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада планує змінити територію поширення каналу іномовлення. Так, нардепи схвалили за основу в першому читанні законопроект №2521 "Про внесення змін до закону "Про систему іномовлення України" (щодо програмної політики і території поширення). За документ проголосував 231 парламентарій.

Також агентство писало, що в Україні створюється державний телеканал для тимчасово окупованих територій на базі каналу UATV. Канал розпочне мовлення 15 лютого.