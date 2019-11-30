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Бородянський назвав терміни запуску окремого телеканалу для жителів Донбасу

Новини » Суспільство     30.11.2019 - 20:19
Бородянський назвав терміни запуску окремого телеканалу для жителів Донбасу
Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/borodyanskiy)

Телеканал для жителів районів окупованого Донбасу буде запущений в лютому 2020 року

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що телеканал для жителів районів окупованого Донбасу буде запущений в лютому 2020 року. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

Повідомляється, що мовлення цього телеканалу буде здійснюватися тільки на території Донбасу. Новий телеканал створюється на базі каналу UATV, мовлення відбуватиметься українською та російською мовами.

"Наше завдання - зробити так, щоб на тимчасово окупованих територіях люди знали правду про те, що відбувається в Україні, щоб ми почали вести з людьми, що живуть на цій території, діалог - в ефірі такого телеканалу. Перш за все з науковим середовищем. І наша задача - донести правдиву інформацію", - сказав міністр.

Нагадаємо, Бородянський заявив, що більшість норм закону про врегулювання діяльності ЗМІ в Україні будуть діяти тільки під час війни в Україні.

Раніше Міністерство культури презентувало основні пункти нового законопроекту про врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Зокрема, законопроектом передбачено поява омбудсмена з питань інформації, заборона на володіння або фінансування медіа громадянами / компаніями РФ, реєстрація медіа та відповідальність.

Норми закону про медіа діятимуть до завершення війни в Україні, - Мінкульт
Новини України Володимир Бородянський
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