В Барышевке украинские войска подорвали мост после прохода российской колонны

Украинские защитники взорвали мост в населенном пункте Барышевка Киевской области после того, как через него прошла колонна оккупантов. После этого началась авиационная атака противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Антона Геращенко в Telegarm.

Также Геращенко уточнил, что вражескую колонну заметили в Катюжанке Киевской области. У российских солдат закончилось топливо и боеприпасы. По словам советника министра, оккупанты готовы сдаться в плен.

Напомним, российские войска в городе Коростень Житомирской области обстреляли телевышку и блокпосты.

В то же время украинские военные смогли освободить Макаров в Киевской области. Они закрепились в городе.

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