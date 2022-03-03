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З Бородянки евакуювали понад 200 мирних жителів

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Київська область, Четвер 03 березня 2022 08:56
З Бородянки евакуювали понад 200 мирних жителів Фото: з Бородняки евакуювали місцевих мешканців (t.me/nexta_live)
Автор: Наталія Юрченко

З міста Бородянка Київської області, який часто потрапляє під обстріли ворожих військ, евакуювали частину мешканців. Населений пункт покинули 200 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Київська область: рятувальники Бучанського району спільно з волонтерами евакуювали понад двісті мешканців Бородянки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові підірвали міст у населеному пункті Баришівка Київської області після того, як через нього пройшла колона окупантів.

Також 2 березня стало відомо про гибель 12-річного хлопчика, який помер через уламок снаряду, що потрапив йому в груди.

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