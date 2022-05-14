В Бородянке откроют модульный городок для беженцев

В Бородянке Киевской области в ближайшее время откроют модульный временный городок для жителей, которые лишились жилья в результате российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка.
По его словам, модульный городок будет состоять из 4 комплексов. В каждый из них входят 22 модуля для проживания, а также кухня, душ, туалет и другие необходимые бытовые помещения.
В настоящее время идут работы по сбору модулей. Временный городок будет расположен на территории местного стадиона. 16 мая запланирована установка всех 4 комплексов
Конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянку поступили как помощь от польского правительства.
"Очень многие жители Киевской области потеряли свои дома в результате зверских обстрелов захватчиков. Поэтому наша ключевая задача - обеспечить людей временным жильем. Модульные городки - оптимальный вариант на то время пока решается вопрос выкупа или постройки новых домов", - заявил Павлюк.
Он также добавил, что аналогичные проекты можно будет реализовать и в других населенных пунктах, которые пострадали от оккупантов. Сейчас рассматривается эта возможность.
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что для жителей Ирпеня построят новый ЖК на 1000 квартир с укрытием.
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