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У Бородянці відкриють модульне містечко для біженців

Фото: у Бородянці відкриють модульне тимчасове містечко (t.me/ermaka202)
Автор: Роман Мирончук

У Бородянці Київської області найближчим часом відкриють модульне тимчасове містечко для жителів, які позбулися житла в результаті російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка.

За його словами, модульне містечко складатиметься з 4 комплексів. У кожен з них входять 22 модулі для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення.

Зараз йдуть роботи по збору модулів. Тимчасове містечко буде розташоване на території місцевого стадіону. 16 травня запланована установка всіх 4 комплексів

Конструкції, з яких складається тимчасове містечко, в Бородянку надійшли як допомога від польського уряду.

"Дуже багато жителів Київщини втратили свої будинки в результаті звірячих обстрілів загарбників. Тому наше ключове завдання - забезпечити людей тимчасовим житлом. Модульні містечка - оптимальний варіант на той час поки вирішується питання викупу або побудови нових будинків", - заявив Павлюк.

Він також додав, що аналогічні проєкти можна буде реалізувати і в інших населених пунктах, які постраждали від окупантів. Зараз розглядається ця можливість.

Нагадаємо, заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що для жителів Ірпеня побудують новий ЖК на 1000 квартир з укриттям.

Ми також писали про те, як виглядає модульне містечко для переселенців у Львові.

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Київська областьБіженці