За бороду не витягатимемо. Данілов прокоментував виселення УПЦ МП з Лаври

Представники УПЦ МП покинуть територію Києво-Печерської лаври, оскільки термін оренди приміщень заповідника закінчився. Однак для цього треба час.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Радіо Свобода".

"Давайте наберемося терпіння. Повірте, рішення буде виконане. Звичайно, ніхто за бороду, за ноги їх звідти витягувати не збирається. Тому що це - проєкт, який був розписаний в ФСБ Російської Федерації. Вони мають вказівку, як їм поводитися", - пояснив секретар РНБО.

Данілов відзначив, що більшість священників навіть не розуміє в якому процесі вони беруть участь. Однак кількість людей, які співпрацюють з ФСБ в спільноті "на превеликий жаль, дуже і дуже велика". Попри те, що виселення УПЦ МП з Лаври є складним питанням, Україна пройде через нього й пройде не за тією процедурою на яку розраховують служби Росії.

Секретар РНБО додав, що поширення церков МП в Україні з 1991 року було спецоперацією Росії.

"На превеликий жаль, на це ніхто не звертав уваги. Приходить людина, вона в одязі специфічному, з хрестами, до речі, без доручення від Господа Бога, що вона його представляє, до мера і каже: нам треба земельну ділянку. І будь-який мер у 99% каже: так, звичайно, це ж свята справа, давайте ми будемо виділяти", - пояснив Данілов.

За словами Данілова, священники МП були "набагато спритнішими" й активно проводили "спецоперацію по захопленню нашої території" саме через церкву.