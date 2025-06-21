"Борнмут" відхилив пропозицію ПСЖ щодо Забарного: на українця є інші претенденти

Що не влаштовує "Борнмут"

За даними британського ЗМІ, чинні переможці Ліги чемпіонів пропонували викупити контракт українця за 55 мільйонів фунтів. Однак "Борнмут" відповів відмовою, наполягаючи на сумі в 70 мільйонів.

Очікується, що найближчими днями французький клуб надішле третю пропозицію, яка має стати вирішальною в перемовинах.

Інші претенденти

Разом із французами, інтерес до Забарного проявляють і кілька клубів англійської Прем'єр-ліги: зокрема, "Манчестер Юнайтед", "Брентфорд" та "Брайтон". Проте саме ПСЖ наразі найближчий до фіналізації трансферу.

Сам футболіст не проти продовжити кар'єру в АПЛ, але можливість перейти до клубу рівня ПСЖ його приваблює.

Зокрема, видання Sports Boom стверджує, що особисті умови контракту з парижанами Забарний вже погодив – ідеться про угоду до 2030 року.