"Борнмут" відхилив пропозицію ПСЖ щодо Забарного: на українця є інші претенденти

Англійський "Борнмут" відхилив вже другу пропозицію французького ПСЖ щодо трансферу українського центрального захисника Іллі Забарного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.
За даними британського ЗМІ, чинні переможці Ліги чемпіонів пропонували викупити контракт українця за 55 мільйонів фунтів. Однак "Борнмут" відповів відмовою, наполягаючи на сумі в 70 мільйонів.
Очікується, що найближчими днями французький клуб надішле третю пропозицію, яка має стати вирішальною в перемовинах.
Разом із французами, інтерес до Забарного проявляють і кілька клубів англійської Прем'єр-ліги: зокрема, "Манчестер Юнайтед", "Брентфорд" та "Брайтон". Проте саме ПСЖ наразі найближчий до фіналізації трансферу.
Сам футболіст не проти продовжити кар'єру в АПЛ, але можливість перейти до клубу рівня ПСЖ його приваблює.
Зокрема, видання Sports Boom стверджує, що особисті умови контракту з парижанами Забарний вже погодив – ідеться про угоду до 2030 року.
Захисник приєднався до "Борнмута" у січні 2023 року з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.
У сезоні-2024/25 він провів 39 матчів за клуб у всіх турнірах, зробивши одну результативну передачу.
Загалом Забарний зіграв за "Борнмут" 86 поєдинків, відзначившись одним голом та одним асистом. Transfermarkt оцінює ринкову вартість 22-річного футболіста в 42 млн євро.
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